یادگار امام در دیدار با رئیس و اعضای هیأت رئیس کمیته ملی پارالمپیک، گفت: شاید یک موقعی همه فکر میکردند، اما سرمایهگذاری مؤمنین و خیرین در حوزه ورزش توانیابان اهمیت خیلی زیادی دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیأت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به جایگاه ویژه ورزش جانبازان و توانیابان اظهار کرد: از دهه ۶۰ و آغاز موفقیتهای والیبال نشسته ایران در عرصه جهانی، نگاه جامعه به ورزش معلولین پررنگتر شده و امروز بسیاری از رشتهها با حضور توانیابان به موفقیت رسیدهاند.
وی افزود: آنچه امروز نقطه امید است، حضور فعال بانوان در عرصه ورزش توانیابان است. در مسابقات اخیر پارالمپیک دو و میدانی، مدالهای ارزندهای توسط بانوان کسب شد که میتواند الهامبخش تمام افرادی باشد که با محدودیت جسمی یا معلولیت مواجه هستند.
تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه ورزش برای بانوان سالم و سپس بانوان و مردان معلول از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: قهرمانی توانیابان باعث افزایش انگیزه در جامعه و الگوسازی در محیط زندگی آنها میشود. کسانی که شاید نگاه متفاوتی به آنها وجود داشته باشد، با کسب قهرمانی تبدیل به افتخار و مورد توجه جامعه میشوند.
یادگار امام راحل با اشاره به آمار جهانی که حدود ۱۰ درصد جمعیت هر کشور را شامل افراد دارای معلولیت میداند، سرمایهگذاری در این حوزه را از وظایف اصلی دولتها، بخش خصوصی و خیرین دانست و تصریح کرد: ورزش همگانی و قهرمانی یکدیگر را تقویت میکنند. مشارکت مردم در ورزش، قهرمانان بیشتری میسازد و موفقیت قهرمانان انگیزهای برای گسترش ورزش همگانی خواهد بود.
وی در پایان با تبریک به قهرمانان توانیاب ایران، ابراز امیدواری کرد آینده ورزش معلولین کشور درخشانتر از امروز باشد.
در این دیدار، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز با اشاره به پیشینه روز ملی پارالمپیک از سال ۱۳۸۱ گفت: حدود هفت تا هشت میلیون نفر در کشور دارای معلولیتاند و هدف ما آشنایی هرچه بیشتر این عزیزان و خانوادههایشان با جنبش پارالمپیک است.»
او عملکرد قهرمانی ورزشکاران توانیاب ایران را کمنظیر دانست و به افتخاراتی همچون مقام سوم جهان در دو و میدانی با ۱۵ مدال (۹ طلا) و سه رکورد جهانی، مدالآوری ساره جوانمردی و هادی رضایی، و رکورد تاریخی مرحوم سیامند رحمان اشاره کرد.