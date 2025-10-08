استاندار آذربایجان شرقی گفت: حضور کمیسیون آموزش در استان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که این استان خاستگاه علم، فرهنگ و اولین های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در استقبال از اعضای کمیسیون آموزش در استان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی و تشکر از دکتر منادی، خطاب به اعضای کمیسیون آموزش مجلس گفت:شما به دیار اولین‌ها آمده‌اید، سرزمین رشدیه و باغچه بان، خاستگاه رئیس جمهور و استانی که همواره در توسعه علمی و تربیت نیرو‌های متخصص کشور پیشتاز بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ارتباط نزدیک خود با حوزه آموزش عالی تصریح کرد: بنده پیش از مسئولیت استانداری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوده‌ام و از این جهت خود را متعلق به خانواده آموزش و پژوهش می‌دانم و به همین دلیل حضور کمیسیون آموزش را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان استان و مجلس تلقی می‌کنم.

وی اظهار امیدواری کرد: سفر اعضای کمیسیون آموزش به آذربایجان شرقی نتایج ملموسی در جهت رشد، شکوفایی و ارتقای جایگاه علمی استان به همراه داشته باشد.