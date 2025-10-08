استاندار آذربایجان غربی گفت:مردم باید به دولت اعتماد کرده و در مسیر احیای دریاچه ارومیه همراه و همدل باشند؛ شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به احیای دریاچه ارومیه دارند و لازم است برای تحقق این هدف، همه بخش‌ها و دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ و بسیج‌شده عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در برنامه "منظر" صداوسیمای مرکز استان گفت:در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان برای توسعه پایدار آذربایجان‌غربی، ستاد‌های مختلفی از جمله ستاد عالی توسعه سرمایه‌گذاری، ستاد فرصت‌های مرزی، ستاد احیای دریاچه ارومیه و ستاد توسعه فناوری استان تشکیل شده‌اند.

آقای رحمانی افزود:هدف از این اقدام، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان است.

وی گفت:همچنین شورای راهبردی احیای دریاچه ارومیه با حضور جمعی از مسئولان ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته کشور تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، مسیر نجات این پهنه آبی حیاتی را ترسیم کند.

استاندار آذربایجان غربی گفت:جلسات این شورا به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و تمرکز آن بر جمع‌آوری و استفاده از نظرات نخبگان علمی و اجرایی کشور برای احیای دریاچه ارومیه است.

وی افزود:در نشست اخیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزرای عضو ستاد گزارش‌های متعددی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند و مقرر شد طی دو ماه آینده، میزان پیشرفت و اثرگذاری این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت:براساس گزارش‌های کارشناسی، روند خشکی دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و این دریاچه سالانه به‌طور میانگین حدود ۲۸ سانتی‌متر کاهش سطح آب را تجربه کرده است.

وی افزود:از سال ۱۳۸۴ به بعد، سرعت خشکی دریاچه به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون، دریاچه با شتاب بیشتری از وضعیت طبیعی خود خارج شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش تبخیر، توسعه سطح زیرکشت و حفر چاه‌های متعدد، از عوامل مؤثر در تشدید بحران به شمار می‌روند.

وی گفت:کارشناسان تأکید دارند که پایش مداوم روند خشکی دریاچه ارومیه و ارزیابی دقیق اثر اقدامات احیایی، از اولویت‌های اصلی برای بازگرداندن حیات به این اکوسیستم ارزشمند محسوب می‌شود.