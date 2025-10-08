مردم به دولت اعتماد کنند و در مسیر احیای دریاچه ارومیه همراه و همدل باشند
؛استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در برنامه "منظر" صداوسیمای مرکز استان گفت:در راستای سیاستگذاریهای کلان برای توسعه پایدار آذربایجانغربی، ستادهای مختلفی از جمله ستاد عالی توسعه سرمایهگذاری، ستاد فرصتهای مرزی، ستاد احیای دریاچه ارومیه و ستاد توسعه فناوری استان تشکیل شدهاند.
آقای رحمانی افزود:هدف از این اقدام، همافزایی ظرفیتها و برنامهریزی منسجم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی استان است.
وی گفت:همچنین شورای راهبردی احیای دریاچه ارومیه با حضور جمعی از مسئولان ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته کشور تشکیل شده است تا با بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی، مسیر نجات این پهنه آبی حیاتی را ترسیم کند.
استاندار آذربایجان غربی گفت:جلسات این شورا بهصورت مستمر برگزار میشود و تمرکز آن بر جمعآوری و استفاده از نظرات نخبگان علمی و اجرایی کشور برای احیای دریاچه ارومیه است.
وی افزود:در نشست اخیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، وزرای عضو ستاد گزارشهای متعددی از اقدامات دستگاههای اجرایی ارائه کردند و مقرر شد طی دو ماه آینده، میزان پیشرفت و اثرگذاری این اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت:براساس گزارشهای کارشناسی، روند خشکی دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و این دریاچه سالانه بهطور میانگین حدود ۲۸ سانتیمتر کاهش سطح آب را تجربه کرده است.
وی افزود:از سال ۱۳۸۴ به بعد، سرعت خشکی دریاچه به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون، دریاچه با شتاب بیشتری از وضعیت طبیعی خود خارج شده است؛ بهگونهای که افزایش تبخیر، توسعه سطح زیرکشت و حفر چاههای متعدد، از عوامل مؤثر در تشدید بحران به شمار میروند.
وی گفت:کارشناسان تأکید دارند که پایش مداوم روند خشکی دریاچه ارومیه و ارزیابی دقیق اثر اقدامات احیایی، از اولویتهای اصلی برای بازگرداندن حیات به این اکوسیستم ارزشمند محسوب میشود.
اکنون مشکل را میدانیم و روشن است که برخی از اقدامات گذشته نیاز به تجدید نظر دارند. اقداماتی که تاکنون انجام شده، خروجی قابلتوجهی نداشته است؛ بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و در طرحها بازنگری کنیم.
آقای رحمانی ادامه داد:چندین دریاچه در دنیا وجود داشتهاند که خشک شده بودند، اما با اجرای برنامههایی برای احیای آنها، نتایج مثبتی حاصل شده است؛ ما نیز در حال بررسی روند احیای دریاچه ارومیه هستیم تا از تجربیات مشابه بهره گیریم.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت:برای احیای دریاچه ارومیه تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهیم کرد؛ در کنار توجه به اقلیم و تغییرات آن، هر اقدامی باید با تمرکز بر کاهش مصرف آب و افزایش آورد آب به دریاچه انجام شود؛ چراکه بدون کاهش مصرف آب، تمامی اقدامات با شکست مواجه خواهد شد.
وی افزود:در کنار حفظ معیشت مردم، باید طرحهایی برای کاهش مصرف آب اجرا شود؛ همچنین لازم است درآمدهای جایگزین برای مردم منطقه فراهم شود؛ از جمله افزایش درآمد از طریق فعالیتهای مرزی و اقتصادی.
آقای رحمانی گفت:برای حل مشکل دریاچه ارومیه، همراهی مردم با مسئولان بسیار حیاتی است؛ بهویژه در زمینه کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه؛ بدون این همکاری، نهتنها دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد، بلکه سایر جنبههای زندگی مردم نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود:در حال حاضر، مصرف آب در استان بسیار بیشتر از میزان آورده آبی است؛ بنابراین مردم باید در کاهش مصرف آب مشارکت جدی و مؤثری داشته باشند.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه گفت:هزینه احیای دریاچه ارومیه تنها بر عهده دولت نیست؛ مردم نیز باید با کاهش مصرف آب در این مسیر همکاری کنند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
وی افزود:مردم باید به دولت اعتماد کرده و در مسیر احیای دریاچه ارومیه همراه و همدل باشند؛ شخص رئیسجمهور توجه ویژهای به احیای دریاچه ارومیه دارند و لازم است برای تحقق این هدف، همه بخشها و دستگاهها بهصورت هماهنگ و بسیجشده عمل کنند.
استاندار آذربایجان غربی گفت:رسانهها، بهویژه صداوسیما، نقش مهمی در آگاهسازی و همراه کردن مردم دارند؛ انتظار میرود با اطلاعرسانی دقیق و مستمر، مردم را پای کار بیاورند تا همه در کنار دولت برای نجات دریاچه ارومیه تلاش کنند.
وی افزود:از اقدامات و تجربههای گذشته باید درس بگیریم؛ در کنار برنامههای سختافزاری، برنامههای نرمافزاری نیز باید مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله تغییر الگوی کشت، استفاده از روشهای نوین آبیاری در کشاورزی و افزایش بهرهوری مصرف آب.
آقای رحمانی گفت:بخشی از اخبار منتشر شده در فضای مجازی ممکن است از سر دلسوزی باشد، اما گاه اطلاعات نادرستی در آنها دیده میشود؛ ایستگاههای هواشناسی بهطور مستمر شرایط اقلیمی دریاچه ارومیه را رصد میکنند و براساس اعلام رسمی، تاکنون هیچگونه پدیده گردوغبار ناشی از دریاچه گزارش نشده است.
وی افزود:همچنین هیچ روستایی در اطراف دریاچه ارومیه تخلیه نشده و اخبار منتشر شده در این زمینه صحت ندارد؛ از دلسوزان و دغدغهمندان درخواست میشود از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
استاندار آذربایجان غربی گفت:برخی از خبرهای منتشر شده در فضای مجازی منبع رسمی ندارد؛ بنابراین ضروری است رسانههای معتبر، بهویژه صداوسیما، اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار مردم قرار دهند تا موجب نگرانی و دغدغه بیمورد در جامعه نشود.