رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه این مجمع از آمادگی استان برای ایجاد مرکز ورزش‌های پهلوانی در ارومیه خبر داد و گفت: آذربایجان غربی آمادگی دارد میزبان مرکز فرهنگی آموزش و تبادل فرهنگی ورزشی‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی باشد تا این مجموعه مرکزی برای آموزش و تعامل میان ورزشکاران کشور‌های مختلف نیز محسوب شود.

محسن مهرعلیزاده رییس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز در این جلسه خبر‌های خوبی برای علاقه‌مندان این رشته ورزشی در آذربایجان غربی داشت و گفت: آکادمی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بعد از تهران در ارومیه هم راه اندازی می‌شود تا در زمینه تربیت نیروی و آموزش‌های تخصصی این ورزش اقدامات لازم انجام شود.

مسابقات هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از امروز ساعت ۹ صبح در محل ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر ارومیه آغاز می‌شود.