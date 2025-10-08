به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ عیوضلو رییس ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه شهدای استان برگزاری یادواره شهدا را گامی بلند برای تقویت جبهه فرهنگی و وحدت و همبستگی ملت ایران دانست.

وی افزود:در شرایط کنونی همه ما نیازمند احیای فرهنگ شهادت هستیم و باید به این ارزش‌ها تمسک کرده و سیره خانواده شهدا را در جامعه نهادینه کنیم

وی بیان کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین اهداف است و می‌خواهیم از این طریق اعلام کنیم می‌توانیم بر چالش‌های فرهنگی که دشمنان ایجاد کرده‌اند، غلبه کنیم.

این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع همراه بود