برگزاری یادواره شهدا در اشنویه
در راستای کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی یادواره شهدای دانش اموز اشنویه در هنرستان شرف با حضور مسولان و دانش اموزان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ عیوضلو رییس ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه شهدای استان برگزاری یادواره شهدا را گامی بلند برای تقویت جبهه فرهنگی و وحدت و همبستگی ملت ایران دانست.
وی افزود:در شرایط کنونی همه ما نیازمند احیای فرهنگ شهادت هستیم و باید به این ارزشها تمسک کرده و سیره خانواده شهدا را در جامعه نهادینه کنیم
وی بیان کرد:ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف است و میخواهیم از این طریق اعلام کنیم میتوانیم بر چالشهای فرهنگی که دشمنان ایجاد کردهاند، غلبه کنیم.
این مراسم با اجرای برنامههای متنوع همراه بود