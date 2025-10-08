پایان ۱۵ سال انتظار برای احداث ایستگاه جدید آتشنشانی در خوی
با بهرهبرداری از ایستگاه آتشنشانی «شهدای اقتدار»، یکی از نیازهای اساسی شهر خوی در حوزه ایمنی شهری برطرف شد و شهر خوی صاحب یک ایستگاه جدید و مجهز آتشنشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در آیین افتتاح این ایستگاه که با حضور فرماندار ویژه خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، شرکتکنندگان از بخشهای مختلف و امکانات فنی و عملیاتی این ایستگاه بازدید کردند.
در حاشیه این مراسم، حسن نصرالهپور شهردار خوی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی گفت: پس از دستکم ۱۵ سال از زمان راهاندازی آخرین ایستگاه آتشنشانی در خوی، امروز ایستگاه جدید با عنوان «شهدای اقتدار» در زمینی به مساحت ۲۲۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
شهردار خوی با بیان اینکه این ایستگاه در یکی از مناطق پرجمعیت و حادثهخیز شهر احداث شده است افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و افزایش سطح پوشش ایمنی مناطق شهری است.
وی تأکید کرد: با راهاندازی این ایستگاه، توان عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی خوی بهطور محسوسی افزایش یافته و شهروندان میتوانند با اطمینان خاطر بیشتری از خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن بهرهمند شوند.
نصرالهپور با اشاره به نقش مؤثر توسعه ایستگاهها در ارتقای امنیت شهری اظهار داشت: ایمنی شهروندان یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است و تلاش میکنیم تا شبکه آتشنشانی خوی با استانداردهای روز منطبق شود.
شهردار خوی در پایان از برنامهریزی برای توسعه آتی زیرساختهای ایمنی خبر داد و گفت: بررسی و جانمایی برای احداث ایستگاه شماره ۶ آتشنشانی نیز آغاز شده است و پس از تکمیل مطالعات، عملیات عمرانی آن بهزودی کلید خواهد خورد تا شبکه امدادی و ایمنی شهر خوی بهطور کامل تکمیل شود.