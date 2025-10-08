مناسبت روز جهانی پست،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با حضور در اداره‌کل پست استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ی لرستان گفت: به

مهدی مجیدی با قدردانی از تلاش کارکنان پست افزود:خدمات ارزشمندی در مجموعه پست استان به مردم ارائه می‌شود که دبیرخانه آن در پست استان مستقر است.

وی افزود: با حمایت و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امیدواریم گام‌های مؤثری در بهبود ارسال مرسولات و توسعه خدمات پستی در استان برداریم.