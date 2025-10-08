بازدید معاون عمرانی استاندار از اداره کل پست لرستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ی لرستان با حضور در ادارهکل پست استان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ی لرستان گفت: به مناسبت روز جهانی پست،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با حضور در ادارهکل پست استان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
مهدی مجیدی با قدردانی از تلاش کارکنان پست افزود:خدمات ارزشمندی در مجموعه پست استان به مردم ارائه میشود که دبیرخانه آن در پست استان مستقر است.
وی افزود: با حمایت و برنامهریزیهای انجامشده، امیدواریم گامهای مؤثری در بهبود ارسال مرسولات و توسعه خدمات پستی در استان برداریم.