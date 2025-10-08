مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه‌ای، از درگیری گشت پلیس مبارزه با مواد‌ مخدر با افراد مسلح در کویر محور نهبندان-زاهدان، و شهادت یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در پی اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در جهت مبارزه با عوامل قاچاق خانمان سوز در کویر، ساعتی قبل در کویر محور نهبندان-زاهدان با افراد مسلح درگیر که در اثر تیراندازی مخلان امنیت، سرهنگ بازنشسته غلامرضا جمشیدی به شهادت رسید.

عملیات شناسایی و تعقیب اشرار همچنان ادامه دارد که نتایج حاصله، به اطلاع خواهد رسید.