با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.
نشست تخصصی معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و مقامات کشوری و فعالین اقتصادی آبادان، در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.
در این نشست، مقامات کشوری و محلی به بررسی چالشهای اقتصادی و ضرورت توسعه پایدار این منطقه پرداخته و بر لزوم هماهنگی بیشتر در سیاستگذاریهای اقتصادی تأکید کردند.
نشست تخصصی معاونت امور اقتصادی وزارت کشور با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، جواد کاظم نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسئولان در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد.
در این نشست، مقامات کشوری و محلی به بررسی مشکلات و چالشهای اقتصادی منطقه پرداخته و بر لزوم توسعه همهجانبه و هماهنگی میان بخشهای مختلف تأکید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه گفت: توسعه، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یک الزام امنیتی است و غفلت از توسعه میتواند پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی در ادامه اشاره کرد: برای تقویت روابط اقتصادی با عراق، باید برنامهریزی دقیق و اصولی انجام دهیم. در حال حاضر، تسلط ایالات متحده بر نظام بانکی عراق باعث پیچیدگیهایی در تبادلات مالی شده است که باید به آن توجه کنیم.
دوستی همچنین به ظرفیتهای تاریخی آبادان اشاره کرد و گفت: آبادان شهری با منابع نفت، کشاورزی و آبی است که باید از این ظرفیتها بهصورت هماهنگ استفاده شود. در حال حاضر، مشکل اصلی آبادان موضوع زیستشهری است که باید برای حفظ و ماندگاری نیروی انسانی در این منطقه برنامهریزی کرد.
وی همچنین در خصوص شیلات آبادان افزود: بازسازی ذخایر آبزیان از ضرورتهای این منطقه است و با توجه به شرایط آبی مناسب، این امکان بهخوبی فراهم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در این نشست با اشاره به استفاده شهروندان عراقی از فرودگاههای آبادان و اهواز، گفت: با وجود این ظرفیتها، متأسفانه بهرهبرداری اقتصادی مناسبی از این منابع در استان صورت نگرفته است.
بسیاری از بیماران عراقی برای درمان به شهرهایی مانند مشهد و شیراز مراجعه میکنند، در حالی که استان خوزستان، بهویژه آبادان، ظرفیت بالایی در حوزه توریسم درمانی دارد و میتواند مقصد نخست این بیماران باشد.
کاظم نسب الباجی افزود: برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها، باید بازارچههای مرزی و مراکز گردشگری و درمانی در این مناطق فعال شوند. با برنامهریزی مشترک و هدفمند میان دو کشور ایران و عراق خواهیم توانست از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری اقتصادی مناسبی کنیم.
فرماندار ویژه آبادان در این نشست با اشاره به چالشهای مدیریتی در این منطقه گفت: آبادان بهخاطر تعارضات مدیریتی در دو دهه گذشته بخش زیادی از ظرفیتهای خود را از دست داده است و اکنون برای عبور از وضعیت کنونی، نیازمند وحدت مدیریتی هستیم.
پیرهادی ادامه داد: آبادان باید در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگی بیشتری میان دستگاهها و ارگانها پیدا کند و دولت باید تدابیری بیندیشد تا بخش خصوصی نقش بیشتری در این فرآیند ایفا کند.
وی همچنین به کاهش جمعیت آبادان از ۴۵۰ هزار نفر پیش از جنگ به حدود ۳۳۰ هزار نفر اشاره کرد و افزود: این کاهش جمعیت تأثیرات منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه گذاشته است.
نمایندگان فعالان اقتصادی و تجاری آبادان مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار توجه بیشتر به زیرساختها و توسعه اقتصادی منطقه شدند.
همچنین مقامات کشوری به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود و تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، به ویژه عراق، تأکید کردند.