تيم هاي پیام انتظار بجنورد و کشاورز نوین طبرستان در لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، امروز دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی تیم پیام انتظار بجنورد در هفته سوم لیگ برتر فوتبال جوانان ایران، از ساعت امروز ساعت ۱۵، در مجموعه ورزشی تختی، میزبان کشاورز نوین طبرستان خواهد بود.

نماینده فوتبال خراسان شمالی، از دو بازی گذشته خود یک برد و یک تساوی به دست آورده.

پیام انتظار، در بازی بعدی خود به مصاف تراکتورسازی تبریز می رود.

این تیم، از تیم های ریشه دار فوتبال خراسان شمالي است.