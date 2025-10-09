به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در این تجمع سرنشینان کشتی‌های انسان دوستانه اعلام کردند برای کمک به مردم غزه، سازماندهی کشتی‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه را از سر می‌گیرند. آنان که از فرانسه عازم غزه شده بودند، پس از توقیف کشتی‌های صمود به این کشور بازگردانده شدند.

اقدام نمادین آنها، همزمان با عزیمت کشتی‌های انسان‌دوستانه از کشور‌های دیگر با هدف شکستن محاصره غزه و باز کردن مسیر امدادرسانی به مردم این منطقه انجام شده بود.

تجمع کنندگان در میدان جمهوری پاریس نیز با اعلام حمایت از غزه پایان نسل کشی، توقف حمایت غرب از رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین را فریاد زدند.

آنها تاکید کردند ادعای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی همزمان با ارسال سلاح برای رژیم صهیونسیتی تنها فریب افکار عمومی است.