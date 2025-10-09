پخش زنده
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از آسفالت ریزی ۶۶ کیلومتر راه طی امسال در شهرستان هشترود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری گفت: امسال ۶۶ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان هشترود با هزینهای بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی شده است.
وی با بیان اینکه اکثر راههای روستایی آسفالت ریزی شده در مسیرهای صعب العبور و کوهستانی بود گفت: راه ارتباطی درین سو و خُراسانک به طول ۲۲ کیلومتر نیز تا پایان امسال آسفالت ریزی خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ۴۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان چاراویماق نیز با هزینهای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی شده است.
شهسواری گفت: ۳۶۰ کیلومتر از جادههای اصلی، فرعی و روستایی با هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان خط کشی و ۲۵ کیلومتر شانه سازی با هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در شهرستان هشترود صورت گرفته است.
وی افزود: جاده هشترود - مراغه ، هشترود - قره چمن و هشترود - دامناب هم که چندین سال بود آسفالت ریزی و تعریض نشده بودند و چالههای این جادهها باعث بروز تصادف میشدند نیز آسفالت ریزی و بهسازی شدند.