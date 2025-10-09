۵ هزار و ۷۶۴ مورد از واحد‌های صنفی مرتبط با بازگشایی مدارس در استان بازرسی و هزار و ۹۷۶ واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

معرفی هزار و ۹۷۶ واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان گفت: طرح تشدید بازرسی و نظارت از ۱۱ شهریور تا ۱۲ مهر با حضور ۹۸ بازرس رسمی و ۲۴۵ ناظر افتخاری، در قالب تیم‌های محسوس و نامحسوس اجرا شد.

جواد محمدی فشارکی هدف اصلی این طرح را حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد و افزود: نظارت بر میزان سود خرده‌فروشان و عمده‌فروشان، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور فروش و نظارت ویژه بر نرخ‌های تعیین‌شده از دیگر اهداف این طرح بوده است.

وی گفت: بیشترین تخلفات شامل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن صورتحساب، تبلیغ کالا و خدمات برخلاف واقع و تداخل صنفی بوده و ارزش ریالی کل تخلفات نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان افزود: برخورد با واحد‌های متخلف و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی همچنان ادامه دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه‌های ارتباطی این مدیریت با شماره تلفن‌های ۱۳_۳۲۳۵۲۰۱۲ و پایگاه اینترنتی www.bazresiasnafisf.ir اطلاع رسانی کنند.