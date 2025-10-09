به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای فارس با حضور در بخش خبری در خصوص رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» توضیح داد و رویداد را همسو با راهبردهای سه‌گانه عدالت‌گستری، هویت‌محوری و شتاب دهی به پیشرفت سند تحول رسانه ملی دانست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55372807"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5591075/55372807?width=600&height=350"></script></div> وی افزود : رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» با شعارهای «فارس؛ سرزمین دین، حماسه، هنر» از ۱۹ تا ۲۵ مهر برگزار می‌شود. این رویداد همسو با راهبردهای سه‌گانه عدالت‌گستری، هویت‌محوری و شتاب دهی به پیشرفت سند تحول رسانه ملی است که فرصت بی‌نظیری در اختیار استان‌ها قرار می‌دهد تا جلوه‌های کم‌نظیر و کمتر دیده شده استان‌ها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی و ... در گستره ملی و فراملی به نمایش درآید .