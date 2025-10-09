پخش زنده
دهمین کنگره ملی اعتکاف با حضور رؤسای ستادهای استانی، متولیان مردمی از ۳۱ استان کشور و مهمانانی از برخی کشورهای جهان در مشهد در حال برگزاری است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سخنگوی کنگره اعتکاف گفت: محور اصلی این کنگره، رشد کمی و کیفی مراسم اعتکاف است و هدف آن، گردهمایی مردم و مسئولان برای ارتقاء این آیین عبادی در فاصله ۹۰ روز باقیمانده تا اعتکاف است.
حجتالاسلام تکیهای افزود: در این کنگره، پنج کارگروه تخصصی در محورهای جوان و نوجوان، بینالملل، فرهنگی، رسانه ، فضای مجازی و همچنین استانها، موضوعات مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی مراسم اعتکاف را بررسی میکنند.
همزمان با این همایش ، نمایشگاه دستاوردهای اعتکاف، نشست همافزایان اعتکاف کشور، نشست مجمع خیرین اعتکاف و کرسی علمی اعتکاف برپا شده است.