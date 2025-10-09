پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان، پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز در رشت را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت پیام رهبر معظم انقلاب به سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت را قرائت کرد.
متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمائیهای کشور، و روزی که این اجلاس در آن برگزار میشود یکی از مبارکترین روزهای سال است؛ و این بخاطر تشخّص و برجستگی این فریضهی پر معنی و حیات بخش، در میان فرائض اسلامی است.
نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دل سپاری به معبود انجام میگیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده میکند؛ و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت، وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امیدی است. این است که توصیه به نماز در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیهها افزونتر است و چنین است که در اذانِ نماز، آن را از همهی کارها بهتر اعلام میکنند.
پدران و مادران و سپس معلمان و معاشران و آنگاه مقررات و عادات زندگیِ مرتبط با نماز، در انتشار و التزام به آن نقش دارند. دستگاههای تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همهی متدیّنین، این تکلیف حتمی خود بشمارند و از ابزارهای نوین و مشوّقها برای آموزش نماز و ترویج نماز، و تبیین ظرافتهای پر معنی در نماز، و سرانجام نیاز دنیوی و آخروی هر فرد مسلمان به نماز بهره گیری کنند.
لازم است از جناب آقای قرائتی که این نهال پر ثمر را نشانده و تا اینجا رساندهاند؛ صمیمانه تشکر کنم.
والسلام علیکم و رحمته الله
سیدعلی خامنهای
۱۴۰۴/۷/۱۵