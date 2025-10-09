به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی فرهنگی شهر‌های جدید گفت: در این مرکز کارآفرینانی از رشته‌های مختلف از جمله خیاطی، معرق کاری، چرم دوزی، قالی بافی، تهیه و دوخت وسایل آشپزخانه، شیشه کاری، ساخت شمع‌های تزئینی حضور دارند. همچنین آموزش این رشته‌ها به همراه تشکیل مجموعه تئاتر توان یابان از برنامه‌های پیش بینی شده این مرکز است.

محمدناصر ریاحی افزود: در این مرکز طبق برنامه ریزی صورت گرفته به زودی فراخوان برای پذیرش هنرجو انجام خواهد شد و این افراد پس از گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی و پس از کسب مهارت لازم به سازمان فنی و حرفه‌ای و گردشگری با هدف اخذ مدرک معرفی می‌شوند.

وی گفت: همچنین در خصوص اخذ تسهیلات برای کارآفرینان با بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی توافقاتی صورت گرفته است.