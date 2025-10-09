پخش زنده
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: طبق قانون، یک درصد از بودجه همه دستگاههای اجرایی باید به پژوهش اختصاص پیدا کند و این منابع، به ویژه در صنایع بزرگ و شرکتهای دانشبنیان، نقش مهمی در تأمین مالی طرحهای تحقیقاتی دارد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،پیمان صالحی، در نشست با رئیس، اعضای شورا، اساتید و پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: شرکتهای دولتی و خصوصی میتوانند معادل هزینههای انجامشده در طرحهای پژوهشی، از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و این سازوکار بدون نیاز به اختصاص بودجه جدید، منابع ارزشمندی را برای حمایت از تحقیقات دانشگاهی فراهم میکند و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت قوانین جدید برای تأمین مالی طرحهای پژوهشی ضرورت دارد.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: آگاهی محدود مدیران استانها، صنایع و دانشگاهها از مفاد قوانین یکی از چالشها، است و دانشگاهها و وزارت علوم باید نقش اطلاعرسان و هدایتگر را ایفا کنند تا این فرصتها به شکل مؤثر در توسعه زیرساختهای علمی کشور به کار گرفته شوند.
جذب ۵۰۰ پژوهشگر پسادکتری
صالحی با اشاره به اهمیت دورههای پسادکتری بیان کرد: پژوهشگران تماموقت مقطع پسادکتری موتور اصلی پیشرفت علم و فناوری در جهان هستند و با موافقت رهبر معظم انقلاب و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جذب سالانه ۵۰۰ پژوهشگر پسادکتری در قالب طرحهای تحقیقاتی مجاز شده است که گامی ارزشمند در تقویت بنیه علمی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به تدوین و تصویب قانون تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک تصریح کرد: این قانون که مراحل تصویب در کمیسیونهای تخصصی را پشت سر گذاشته، مشابه قانون جهش تولید دانشبنیان، میتواند افقهای نوینی در تعامل دانشگاهها با صنایع و نهادهای اجرایی کشور گشوده و زمینه شکلگیری طرحهای پژوهشی کاربردی و نوآورانه را فراهم کند.
اهمیت گسترش زبان فارسی در عرصه جهانی
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت گسترش زبان فارسی در عرصه علمی جهانی، خاطرنشان کرد: لازم است سیاستهای تشویقی و حمایتی ویژهای برای بینالمللیسازی مجلات علومانسانی تدوین شود تا آثار فاخر علمی، به ویژه در حوزههای تاریخی، اعتقادی و سیاسی، به شکل مؤثر در سطح جهانی معرفی و در دسترس پژوهشگران بینالمللی قرار گیرد.
صالحی گفت: پارسال نمایهسازی مجلات علمی کشور به اندازه مجموع سه دهه گذشته افزایش داشته و این روند موجب ارتقای چشمگیر شاخصهای علمی در رشتههایی همچون علوم پایه، کشاورزی و فنی شده است.
وی افزود: حوزه علومانسانی هنوز نیازمند توجه و تلاش مضاعف است؛ زیرا در حال حاضر تنها حدود سه درصد از مجلات علومانسانی کشور دارای نمایه بینالمللی هستند.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان هم گفت: توسعه زیرساختهای پژوهشی و همکاریهای دانشگاه با صنعت از اولویتهای مهم این دانشگاه محسوب میشود.
حسین نظام آبادی با اشاره به رتبه دوازدهم دانشگاه شهید باهنر کرمان بین دانشگاههای برتر کشور و جایگاه آن در جمع پانزده دانشگاه سطح یک ایران تصریح کرد: موفقیتهای دانشگاه حاصل تلاش جمعی استادان، پژوهشگران و دانشجویان سختکوش است و مسیر روشنی برای ایفای نقش مؤثر در حل مسائل کشور پیش رو داریم.
در این نشست تعدادی از، مدیران و اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان ظرفیتها، دغدغهها و دستاوردهای پژوهشی این قطب علمی جنوبشرق کشور را بیان کردند.