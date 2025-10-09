پخش زنده
دادستان اردبیل گفت: مزاحمتهای ناشی از تغییر صدای اگزوز خودرو و آلودگی صوتی، سرعت سرسامآور و رانندگی نامتعارف قابل قبول نیست و با متخلفان بهشدت برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، در جلسهی توجیهی با موضوع اجرای طرح ویژه برخورد با رانندگان مزاحم اظهار کرد: این طرح بهصورت جدی و ویژه در سطح شهر اردبیل در حال اجراست و با رانندگانی که با حرکات نامتعارف، موجبات مزاحمت و اخلال در آسایش عمومی را فراهم میکنند، بدون اغماض برخورد قانونی میشود.
وی افزود: مزاحمتهای ناشی از تغییر صدای اگزوز خودرو و آلودگی صوتی، سرعت غیرمجاز و رانندگی خطرآفرین بههیچوجه قابلقبول نیست و با متخلفان بهشدت برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان اردبیل در ادامه به تشریح مبانی قانونی این برخوردها پرداخته و گفت: بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسبوکار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
آفاقی گفت: شهروندان محترم میتوانند هرگونه اطلاعات و مستندات مربوط به موارد تخلف را از طریق فوریتهای پلیسی (۱۱۰) و یا کانال ارتباطی دادستانی در پیامرسان ایتا به نشانی @dadsaraard اطلاعرسانی و ارسال نمایند.
وی در خاتمه با اشاره به ابعاد گستردهتر این طرح افزود: این اقدام که از اول آبانماه باهدف تشدید برخورد با خودروها و رانندگان متخلف آغاز خواهد شد، تنها محدود به رانندگان نبوده و فروشندگان و نصبکنندگان قطعات غیرمجاز خودرویی، از جمله تغییردهندگان صدای اگزوز و شیشههای دودی غیرمجاز نیز مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.