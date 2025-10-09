پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پرداخت ۱۷.۵ درصد تسهیلات اشتغالزایی استان به حوزه قالیبافی خبر دادوگفت: ۶ هزار و ۴۰۰ قالیباف در شهرستان تویسرکان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی در جشنواره فرش تویسرکان افزود: در حال حاضر ۳۰۰ نفر از قالیبافان فعال این شهرستان بیمه صندوق بیمه روستایی و عشایری و ۳هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند.
او با بیان اینکه ۹۳ نفر از بانوان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد تویسرکان نیز در حوزه فرش بافی فعالیت دارند تاکید کرد: سه هزار دارقالی فعال در این شهرستان وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به اینکه در کمیته فرش استان در زمینه بیمه فرش بافان و میزان درآمد آنان اقدامات خوبی پیشبینی شد، افزود: در این جلسه مقرر شد متولیان با برگزاری جلسهای از طریق اتاق اصناف و اتحادیهها پروانه لازم قالیبافی را صادر کنند که با این اقدام بتوانند قالیبافان را بیمه کرده و فرش بافان معاف از پرداخت هزینههای بیمه باشند.
فرماندار شهرستان تویسرکان هم از تولید سالانه هفت هزار و ۹۰۰ مترمربع فرش دستبافت در این شهرستان خبر داد.
سید مجید شماعی افزود: فرش تویسرکان نهتنها یک کالای اقتصادی، بلکه میراثی فرهنگی و هنری بوده که میتواند در صورت برندسازی مناسب، جایگاه خود را در بازارهای ملی و بینالمللی بیش از پیش تثبیت کند.
در حال حاضر بیشترین میزان فرش و قالیهای دستباف در شهرستان تویسرکان در روستاهای اشتر مل، شهرستانه، سیاه دره، ابودردا، بابا کمال و گل زرد تولید میشود.