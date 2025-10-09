پخش زنده
دیدار استقلال سیستان و بلوچستان و ملوان بوشهر در چارچوب مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور، در ورزشگاه الغدیر مجموعه ورزشی المپیک زاهدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در این دیدار آبیهای زاهدانی با نتیجه ۴ بر صفر از سد ملوان بوشهر گذشتند و راهی دور بعد جام حذفی کشور شدند.
این دیدار با حضور پر شور زاهدانیها همراه بود و ۵ هزار نفر از این مسابقه دیدن کردند.
این اولین باری است که تیمی از سیستان و بلوچستان در لیگ دسته و حذفی کشور شرکت میکند.
مرحله دوم جام حذفی با حضور تیمهای صعود کرده از مرحله اول و تیمهای لیگ دسته دوم در روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهر برگزار میشود.