به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس ستاد اقامه نماز کشور در سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت با اشاره به اهمیت توجه به نسل نو در جامعه اسلامی گفت: خانوادهها باید رابطه با نسل نو را تقویت کنند، چون این نسل بسیار شکننده و در معرض خطر هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی با اشاره به عنوان سی و دومین اجلاس سراسری نماز «اقامه نماز، مادران، فرزندان، فناوریهای نوین و راهبردی» گفت: مادران معماران نماز هستند و تربیت اولیه فرزندان از دامان مادر شکل میگیرد، به همین دلیل باید مادران برتوجه به نماز فرزندانشان بیشتر توجه داشته باشند.
وی از برنامه ریزیهای ستاد اقامه نماز در فضای مجازی خبر داد و گفت: در برنامه سازیها برای جلب و جذب کودکان و نوجوانان و به ویژه نسل نو، از فناوریهای نوین و فضای مجازی استفاده میشود.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر توجه ویژه بر نماز و مراقبت بر آن تاکید کرد و گفت: همه باید بر نماز اول وقت توجه کنیم و تلاش کنیم نماز با حضور قلب خوانده شود.
وی در پایان تأکید کرد: نماز سرمایهای است که همه باید برای گسترش آن تلاش کنیم. خانوادهها، مدارس، رسانهها و مسئولان هر یک سهمی در اقامه نماز دارند و اگر همه دست به دست هم بدهیم، جامعهای سالمتر و معنویتر خواهیم داشت.