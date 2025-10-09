به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مهد پدران علم، مردمانی متدین، فرهیخته و شایسته است گفت: سرمایه‌ای که خیران در این منطقه برای مدرسه هزینه می‌کنند در حداکثر بازدهی قرار می‌گیرد و دانش آموزان و معلمان این منطقه قدردان زحمات هستند.

کاظمی افزود: اقدام خیران مدرسه ساز در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و خدمت به مردم و جاری کردن فرهنگ انفاق و ایثار و گذشت ارزشمند است و هیچ عمل صالحی در نظام هستی بالاتر از هدایت انسان و تربیت انسان وجود ندارد.

رخسارپور مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هم در این مراسم با اشاره به اینکه برای این مدرسه ۳۵ میلیارد تومان از محل دولت و ۴۰ میلیارد تومان را خیر مدرسه ساز تامین کرده است گفت: این مدرسه ۱۸ کلاسه حدود ۴۰ اتاق دارد که سالن ورزشی، نمازخانه، سالن آمفی تئاتر، نمایشگاه مفاخر و کارگاه‌های آموزشی از جمله فضا‌های این هنرستان است.

وی همچنین از دو شیفته بودن ۴۶ مدرسه استان خبرداد.

در این مراسم از خیر مدرسه ساز (مجموعه گلرنگ) با حضور وزیر آموزش و پرورش استان قدردانی شد.