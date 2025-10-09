به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، احمدیانی، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه۶ با اشاره به احداث رمپ‌های دسترسی برای افراد کم‌توان و سالمندان و همسطح‌سازی معابر در این طرح گفت: پروژه بهسازی و مناسب‌سازی پیاده‌رو‌های این منطقه با هدف ارتقای کیفیت عبور و مرور شهروندان، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و بهبود منظر شهری، در شش ماهه نخست سال جاری به اجرا در آمده است.

وی افزود: بر این اساس، بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از پیاده‌رو‌های فرسوده در معابر اصلی و فرعی منطقه مورد مرمت و نوسازی قرار گرفت، این عملیات با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ انجام شده است.

احمدیانی، تصریح کرد: عملیات اجرایی شامل تعویض و نوسازی کف‌پوش‌های فرسوده، جدول‌گذاری و همچنین ایجاد رمپ‌های دسترسی برای افراد کم‌توان و سالمندان بوده است. در برخی از مسیر‌ها نیز دریچه‌ها همسطح‌سازی و ایمن‌سازی شده تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۶، با اشاره به اهمیت اجرای این عملیات گفت: با توجه به فرسودگی بخشی از پیاده‌رو‌های سطح منطقه، اجرای عملیات بهسازی معابر علاوه بر افزایش ایمنی شهروندان، نقش مؤثری در زیبایی منظر شهری و ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: این عملیات با اولویت‌بندی معابر پرتردد و با در نظر گرفتن نیاز‌های گروه‌های مختلف جامعه از جمله سالمندان و افراد دارای معلولیت انجام شده است.