نخبگان و افراد خبره حوزه آب به کمک سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان می‌آیند و سازوکار این فرایند در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، در نشست نخبگان مطالبه‌گر زاینده‌رود در اتاق بازرگانی با حضور استاندار گفت: در این فرایند مهم‌ترین چالش‌های حوزه زاینده‌رود بررسی و راهکار‌های رفع آن طبقه‌بندی می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی افزود: هدف از این فرایند انتقال توصیه‌های سیاستی نخبگان و متخصصان حوزه آب برای سیاست‌گذاران استانی و ملی است.

وی همچنین تأکید کرد که نتایج نشست‌های تخصصی به نهاد‌های دولتی استان و کشور و نمایندگان استان در مجلس منعکس می‌شود.

استاندار اصفهان هم در این نشست با تاکید بر اینکه احیای زاینده رود نیازمند راهکار واحد است، گفت: مسئله زاینده رود پیچیده است و احیا و جریان دوباره آن نیازمند طراحی یک بسته جامع در حوزه مدیریت مصرف و دیگر حوزه‌ها است.

مهدی جمالی نژاد، زاینده رود را هویت اصفهان و خشک شدن آن را چالشی برای این استان برشمرد و افزود: زاینده رود نه فقط در نقشه جغرافیا که در قلب تاریخ است.

وی گفت: برای توقف فرونشست در اصفهان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم، چرا که حفظ تمدن اصفهان ضروری است.

بحران‌های زیست‌محیطی، سلامت و بهداشت عمومی، فرونشست و پیامد‌های آن، معیشت کشاورزان و سرمایه و مشاغل از دست‌رفته، حفظ فضای سبز اکولوژیک و صنایع آلاینده از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی و تحلیل کارشناسان و مطالبه‌گران قرار گرفت.