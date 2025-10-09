به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: در این جلسه بیش از ۵۰ استاد، احراز صلاحیت ۸۰۰ نفر از پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۳ از خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را بررسی می‌کنند

علیرضا بنی فاطمه افزود: این گروه در ۴ روز به صورت مستمر در ۳۸ رشته پذیرفته شدگان را ارزیابی و مورد سنجش قرار می‌دهند

وی گفت: بیش از یک هزار کارشناس دادگستری در خراسان رضوی در ۶۸ رشته فعال می‌کنند و همچنین حدود ۸۰۰ کارآموز کارشناسی دادگستری نیز فعال هستند.