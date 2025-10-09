پس از چهار سال تعطیلی، گذرگاه مرزی میان ایران و پاکستان در منطقه «ماشکیل» در جنوب‌غربی بلوچستان پاکستان به‌طور رسمی دوباره بازگشایی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، بازگشایی گذرگاه مرزی میان ایران و پاکستان در منطقه «ماشکیل» تردد مردم و تجارت محلی میان دو کشور را بار دیگر ممکن ساخته است، این مرز از سال ۲۰۲۰ به علت ملاحظات امنیتی و بهداشتی بسته شده بود.

دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان روز چهارشنبه با برگزاری مراسمی در منطقه صفر مرزی «کتاگر» در شهرستان ماشکیل از توابع ایالت بلوچستان، این گذرگاه را به صورت رسمی فعال کرد.

بسته شدن طولانی‌مدت ایمن گذرگاه مرزی محلی زندگی ساکنان دو سوی مرز را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود و بسیاری از خانواده‌های بلوچ در دو طرف مرز که معیشت‌شان به تجارت خرد و مبادلات محلی وابسته است با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شده بودند.

رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: بازگشایی مجدد این نقطه مرزی پس از پیگیری‌های مستمر رهبران محلی و نمایندگان ایالت بلوچستان انجام شد؛ در همین زمینه مجلس محلی ایالت بلوچستان نیز قطعنامه‌ای در حمایت از بازگشایی مرز تصویب کرده بود.

منطقه ماشکیل در جنوب‌غربی ایالت بلوچستان پاکستان و در همسایگی شهرستان «سراوان» در استان سیستان و بلوچستان ایران واقع است.

این گذرگاه اگر چه تاکنون مانند مرز‌های رسمی «میرجاوه–تفتان» و «ریمدان - گبد» زیرساخت‌های کامل تجاری ندارد، اما برای ساکنان بلوچ دو سوی مرز اهمیت حیاتی دارد و از آن برای تجارت خرد، تبادل کالا‌های اساسی و رفت‌وآمد خانوادگی استفاده می‌شود.