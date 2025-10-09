به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرام احمدی فارسبانی گفت: ۲۰ فقره آتش سوزی به وسعت ۷۶۱ هکتار در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست پارسال رخ داد که این آمار امسال به هفت فقره و وسعت آتش سوزی به یک چهارم کاهش یافت.

او روند نزولی آتش سوزی را نتیجه برگزاری تمرین مهار آتش، آموزش محیط بانان، دامداران و کشاورزان، گردشگران و طبیعت گردان، شناسایی مناطق داغ و مستعد حریق، پیش از آغاز فصل گرم سال ایجاد آتش بُر بیان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تاکیدکرد: بیشترین میزان بروز حریق در سال‌های گذشته تاکنون به ترتیب در مناطق حفاظت شده خانگرمز تویسرکان، ملوسان نهاوند، لشگردر و گل پرآباد ملایر بوده است.

احمدی فارسبانی اضافه کرد: ارزش گذاری اقتصادی مناطق تحت مدیریت محیط زیست همدان به عنوان یک طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه تهران در دست اجرا است که هنوز به مرحله نهایی نرسیده که در صورت تصویب، نقشه راه خوبی برای بررسی و تعیین میزان خسارت به اکوسیستم است.