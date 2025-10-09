تخم مرغ در صبحانه یکی از گزینه‌های پرطرفدار و مغذی برای شروع یک روز عالی است ؛ تخم مرغ به دلیل ترکیبات مغذی و فواید بیشماری که برای سلامتی بدن دارد، به عنوان یکی از بهترین صبحانه‌ها شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تخم مرغ یک ماده غذایی بسیار مغذی و سرشار از آمینو اسید‌های ضروری برای بدن است؛ به همین جهت از گذشته تا به امروز مصرف این ماده غذایی در وعده صبحانه، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است.

قبل از هر چیز، بهتر است تا ابتدا با ارزش غذایی یک تخم مرغ در اندازه‌های مختلف آشنا شوید:

اطلاعات تغذیه‌ای تخم مرغ کوچک (۴۸ گرمی) تخم مرغ متوسط (۵۸ گرم) تخم مرغ بزرگ (۶۸ گرم) تخم مرغ خیلی بزرگ (۷۸ گرم)

انرژی (کیلوکالری) ۵۴، ۶۶، ۷۸، ۹۰

چربی (گرم) ۳.۷، ۴.۶، ۵.۴، ۶.۲

چربی اشباع (گرم) ۱.۰، ۱.۳، ۱.۵، ۱.۷

چربی غیر اشباع (گرم) ۱.۴، ۱.۷، ۲.۰، ۲.۴

پروتئین (گرم) ۵.۲، ۶.۴، ۷.۵، ۸.۷

نمک (گرم) ۰.۱۶، ۰.۲۰، ۰.۲۳، ۰.۲۷

در جدول زیر خواص و ارزش غذایی تخم مرغ شامل ویتامین و مواد معدنی مفید برای بدن که بخشی از خواص تخم مرغ آب پز هستند را برایتان آوردیم:

ارزش غذایی مقدار

ویتامین A ۶۴ میلی‌گرم

ویتامین D ۱.۶ میلی‌گرم

ویتامین B۱۲، ۱.۴ میلی‌گرم

کولین ۱۴۴ میلی‌گرم

ویتامین B۲، ۰.۲۵ میلی‌گرم

خواص خوردن هر روز تخم مرغ آب پز (به خصوص برای صبحانه) عبارتند از:

۱. سرشار از مواد مغذی

برخلاف جثه کوچک تخم مرغ، مواد مغذی، ویتامین و آمینو اسید‌های فراوانی در آن وجود دارد؛ طوری‌که مصرف روزانه ۱ تخم مرغ بزرگ ۶۰ گرمی، مواد معدنی زیر را برای بدن شما تامین می‌کند:

منیزم

فسفر

کولین

کلسیم

پروتئین

کلسترول

چربی‌های سالم

ویتامین‌های A، B۱۲، D، E، K و B۶

به همین جهت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین فواید خوردن تخم مرغ آب پز برای صبحانه، تامین مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری برای بدن خواهد بود.

۲. افزایش جذب ویتامین D

یکی از مهم‌ترین دلایلی که به خوردن تخم مرغ هر روز صبح توصیه می‌شود، این است که میزان جذب ویتامین D بالا می‌رود. هر یک عدد تخم مرغ کامل حاوی IU ۱۸ ویتامین D بوده که این تقریباً چیزی معادل با ۵ درصد از نیاز روزانه افراد است.

خاصیت خوردن تخم مرغ حاوی ویتامین D برای بدن عبارتست از:

سلامت استخوان‌ها تقویت می‌شود.

جذب کلسیم و فسفر در روده بهبود می‌یابد.

تقویت سیستم ایمنی بدن با مصرف تخم مرغ اتفاق می‌افتد.

سیستم عصبی و سلولی و ارسال پیام‌های بین سلولی تقویت می‌شود.

۳. تامین‌کننده پروتئین باکیفیت و مورد نیاز بدن

هر یک عدد تخم مرغ بزرگ می‌تواند بین ۶.۴ تا ۷.۵ گرم پروتئین مورد نیاز روزانه شما را تامین کند. پروتئین تخم مرغ کیفیت بالایی دارد که می‎‌تواند تمام ۹ آمینواسید ضروری برای بدن فراهم کند و به تقویت و افزایش رشد عضلات نیز کمک کند.

۴. افزایش انرژی و شادابی در طول روز

سوال مهمی که شاید ذهن شما را تا اینجا به خود درگیر کرده باشد این است که “اگر هر روز تخم مرغ آب پز بخوریم چه می‌شود؟ ” در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که فواید خوردن روزی یک عدد تخم مرغ، افزایش جذب ویتامین‌های گروه B است. این تخم خوراکی با داشتن ویتامین‌های گروه B، شامل B۶ و B۱۲ و …، انرژی لازم برای فعالیت روزمره را تامین می‌کند. با خوردن روزانه ۱ عدد تخم مرغ آب پز یا نیمرو شده در وعده صبحانه، سطح انرژی شما برای فعالیت‌های روزمره تقویت می‌شود.

همچنین با ایجاد احساس سیری طولانی مدت، از افت قند ناگهانی و از دست رفتن انرژی در طول روز جلوگیری خواهد شد.

۵. تقویت عملکرد مغز

۱۲۶ میلی‌گرم کولینی که در یک تخم مرغ آب پز ۶۰ گرمی وجود دارد، نقش مهمی در تقویت عملکرد مغز و بهبود حافظه دارد. به همین جهت خواص تخم مرغ آب پز برای صبحانه، تامین بخشی از کولین مورد نیاز بدن خواهد بود.

۶. کاهش دهنده التهابات داخلی بدن

امگا ۳ موجود در تخم مرغ نه تنها برای سلامتی قلب و مغز مفید است، بلکه در کاهش التهابات داخلی بدن نیز تاثیر شگفت انگیزی دارد. تخم مرغ با بالا بردن مقادیر چربی‌های سالم در بدن، از شکل گرفتن التهابات داخلی جلوگیری کرده و در درمان بیماری‌های قلبی یا حتی التهاب مفاصل و آلزایمر، جلوگیری خواهد کرد!

۷. تثبیت کننده قند خون

از دیگر خواص تخم مرغ برای صبحانه، می‌توان به مدیریت قند خون به سبب سیر نگه داشتن طولانی مدت، اشاره کرد. پروتئین سفیده و زرده تخم مرغ باعث می‌شود تا برای مدت طولانی سیر بمانید و:

افت قند خون کمتر را تجربه کنید.

نوسان قند خون کمتری در طول روز تجربه کنید.

همچنین بخوانید: تاثیر تخم مرغ بر قند خون

۸. مفید برای سیر ماندن و کاهش وزن

اگر در روند کاهش وزن یا در دوره چربی سوزی به سر می‌برید، از فواید مصرف تخم مرغ آب پز برای صبحانه غافل نشوید! خوردن تخم مرغ به خصوص خوردن تخم مرغ آب پز برای صبحانه، به شما کمک می‌کند تا برای مدت طولانی سیر باشید؛ ریزه‌خواری نکنید و نوسان یا افت قند خون را تجربه نکنید و به مرور زمان وزن کم کنید.

۹. کاهش سطح استرس و اضطراب در طول روز

اگر فردی استرسی هستید و اضطراب برایتان غیر قابل تحمل شده، پیشنهاد می‌کنیم که صبح‌ها تخم مرغ آب پز بخورید! اسید آمینه‌های موجود در تخم مرغ، مانند لیزین، در کاهش اضطراب، فشار روانی و یا استرس‌های شدید نقش دارند.

اگر شما به طور مداوم در وعده صبحانه تخم مرغ بخورید، سطح استرس و اضطراب شما در دراز مدت کاهش یافته و احساس آرامش بیشتری در طول روز خواهید داشت.

۱۰. تقویت و بهبود سلامت چشم

لوتئین و گزانتین دو تا از ویتامین‌های موجود در تخم مرغ هستند که در تقویت سلامت چشم نقش دارند. طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، مصرف تخم مرغ برای چشم به صورت روزانه، می‌تواند ۱۵٪ از نیاز روزانه هر فرد به لوتئین و گزانتین را تامین، و سلامت چشم را بهبود ببخشد.

۱۱. تقویت سلامت عضلات

پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ مایع و زرده پاستوریزه تخم مرغ نقش پررنگی در تقویت سلامت عضلات دارد. به طور کلی اگر به دنبال ساخت عضله هستید یا می‌خواهید لاغر شوید و چربی‌سوزی انجام دهید، مصرف ۱ تخم مرغ کامل برای شما مفید خواهد بود.

چه بهتر که تخم مرغ را صبح بخورید تا هضم و جذب ویتامین‌های آن در طول روز، منجر به بهبود جراحات و آسیب‌های وارد شده به عضلات شما شود.

۱۲. مناسب برای افزایش رشد ناخن‌ها

وجود مواد مغذی متنوع و به خصوص پروتئین در تخم مرغ، می‌تواند در افزایش سرعت رشد و همچنین تقویت سلامت ناخن‌های شما موثر باشد.

در هفته چند بار تخم مرغ بخوریم؟

مصرف ۱ تا ۲ عدد تخم مرغ در روز، معادل با ۷ تا ۱۴ عدد در هفته مناسب است. البته مصرف این تعداد از این ماده غذایی، برای افرادی که در سلامت کامل به سر می‌برند مفید است. افرادی که دچار بیماری خاصی هستند بهتر است که حتماً در این باره با پزشک متخصص مشورت داشته باشند.

تخم مرغ را صبح‌ها بخوریم یا شب؟

خودرن تخم مرغ برای صبحانه یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شروع روزی با انرژی و سالم است. چرا که:

تمایل به خوردن غذا‌های ناسالم را به حداقل می‌رسانید.

ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری بدن را تامین می‌کنید.

سلامت چشم و مغز را بهبود می‌بخشید.

وضعیت عمومی بدن را بهبود می‌دهید.

پروتئین با کیفیت جذب می‌کنید.

اضافه کردن تخم مرغ (چه آب پز چه نیمرو) به رژیم غذایی و وعده صبحانه، نه تنها به تأمین نیاز‌های غذایی روزانه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ وزن مناسب و افزایش کارایی ذهنی نیز منجر شود. با توجه به فواید و خواص تخم مرغ برای سلامتی، افزودن آن به رژیم غذایی (به خصوص در وعده صبحانه)، می‌تواند یکی از بهترین تصمیمات برای حفظ سلامت و افزایش انرژی روزانه باشد.

آیا خوردن بیش از حد تخم مرغ برای بدن ضرر دارد؟

بله! مصرف بی رویه و بیش از اندازه هر چیزی برای بدن ضرر دارد و سلامتی را به خطر می‌اندازد. می‌خواهد تخم مرغ باشد که بسیار مفید و مغذی است، یا شیرینی‌جات و قند مصنوعی! اگر مصرف تخم مرغ بی رویه باشد و در هر وعده از روز حداقل ۱ تا ۲ عدد تخم مرغ را که به شیوه ناسالمی پخته شده بخورید، ممکن است عوارض زیر را تجربه کنید:

افزایش وزن

افزایش ریسک ابتلا به دیابت

بالا رفتن سطح کلسترول خون

افزایش ریسک بروز بیماری‌های قلبی