پخش زنده
امروز: -
وزیر دفاع ونزوئلا، با غیرمنطقی و خصمانه خواندن اقدامات واشنگتن، از مردم و نیروهای مسلح این کشور خواست برای مقابله با یک حمله احتمالی از سوی آمریکا آماده شوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، ولادیمیر پادرینو لوپز، با اشاره به استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، این اقدام را تهدیدی جدی علیه کشورش خواند و خواستار هوشیاری کامل و آمادگی برای مقابله با هرگونه تهاجم احتمالی از سوی آمریکا شد.
پادرینو لوپز در اظهارات خود، اقدامات دولت آمریکا علیه ونزوئلا را "عاری از منطق" توصیف کرد و با تأکید بر آمادگی و انسجام کامل نیروهای مسلح ونزوئلا، رفتار دولت آمریکا را «غیرعادی، ضدسیاسی، ضدانسانی، جنگطلبانه و وقیحانه» ارزیابی کرد.
وزیر دفاع ونزوئلا همچنین اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر علیه دولت و رهبران این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را بخشی از راهبرد خصمانه آمریکا برای توجیه مداخله نظامی دانست.
پادرینو لوپز هشدار داد، تهاجم احتمالی آمریکا از طریق دریای کارائیب میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد، از جمله:
- حملات هوایی و پهپادی
- محاصره دریایی
- رخنه نیروهای ویژه به داخل خاک کشور
- تحمیل مناطق پرواز ممنوع
- ترورهای هدفمند رهبران
- خرابکاری در تأسیسات حیاتی مانند برق، گاز و مراکز تأمین مواد غذایی.
این هشدارها در پی افزایش تنشها و تقویت حضور نظامی هر دو کشور در منطقه کارائیب بیان میشود.