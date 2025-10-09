وزیر دفاع ونزوئلا، با غیرمنطقی و خصمانه خواندن اقدامات واشنگتن، از مردم و نیرو‌های مسلح این کشور خواست برای مقابله با یک حمله احتمالی از سوی آمریکا آماده شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، ولادیمیر پادرینو لوپز، با اشاره به استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، این اقدام را تهدیدی جدی علیه کشورش خواند و خواستار هوشیاری کامل و آمادگی برای مقابله با هرگونه تهاجم احتمالی از سوی آمریکا شد.

پادرینو لوپز در اظهارات خود، اقدامات دولت آمریکا علیه ونزوئلا را "عاری از منطق" توصیف کرد و با تأکید بر آمادگی و انسجام کامل نیرو‌های مسلح ونزوئلا، رفتار دولت آمریکا را «غیرعادی، ضدسیاسی، ضدانسانی، جنگ‌طلبانه و وقیحانه» ارزیابی کرد.

وزیر دفاع ونزوئلا همچنین اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر علیه دولت و رهبران این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را بخشی از راهبرد خصمانه آمریکا برای توجیه مداخله نظامی دانست.

پادرینو لوپز هشدار داد، تهاجم احتمالی آمریکا از طریق دریای کارائیب می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد، از جمله:

- حملات هوایی و پهپادی

- محاصره دریایی

- رخنه نیرو‌های ویژه به داخل خاک کشور

- تحمیل مناطق پرواز ممنوع

- ترور‌های هدفمند رهبران

- خرابکاری در تأسیسات حیاتی مانند برق، گاز و مراکز تأمین مواد غذایی.

این هشدار‌ها در پی افزایش تنش‌ها و تقویت حضور نظامی هر دو کشور در منطقه کارائیب بیان می‌شود.