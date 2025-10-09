همزمان با هفته ملی کودک با شعار «کودکان؛ حال خوش زندگی»،مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با حضور در شیرخوارگاه «حورا» ضمن دیدار و دلجویی از کودکان این مرکز، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات نگهداری و مراقبتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی بهزیستی استان اردبیل، مدیرکل بهزیستی استان در حاشیه این بازدید، با تبریک هفته ملی کودک، بر اهمیت توجه به نیاز‌های عاطفی و تربیتی کودکان تحت پوشش و ضرورت ایجاد محیطی سرشار از محبت و آرامش برای رشد همه‌جانبه آنان تأکید کرد.

در ادامه، رزاق‌پور با حضور در برنامه‌ای ویژه، در جشن مهربانی که با حضور کودکان خانه‌های نگهداری «سروش» و «شکوفه‌ها» برگزار شد، شرکت کرد.

این برنامه با هدف ارتقای مهارت‌های تربیتی و اجتماعی فرزندان بهزیستی، آموزش اصول مهمان‌نوازی، استقبال از میهمان، تقویت روحیه همدلی و مشارکت گروهی، و ایجاد پیوند عاطفی میان فرزندان دو مرکز برگزار شد و با اجرای سرود، بازی‌های گروهی و برنامه‌های شاد کودکانه همراه بود.

رزاق‌پور در پایان ضمن قدردانی از مربیان و پرسنل این مراکز، بر استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: ایجاد فرصت‌های تعامل و دوستی میان فرزندان مراکز، به رشد اجتماعی و تقویت اعتماد به‌نفس آنان کمک شایانی می‌کند.