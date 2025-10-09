به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی باستی سرپرست دانشگاه گیلان و رئیس کمیته علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز گفت: هزار و ۴۲۲ اثر به دبیرخانه این اجلاس ارسال شد که بعد از ارزیابی و در مرحله اول، ۷۲۳ اثر در قالب‌های مقالات، پوستر و اینفوگرافی، تجربه زیسته، سایر تألیفات و تحقیقات مرتبط (۵۳۵ مقاله علمی، ۱۲۸ پوستر و اینفوگرافی، ۴۴ تجربه زیسته، ۱۶ مقاله دیگر تألیفات و تحقیقات مرتبط) برای داوری نهایی انتخاب شده‌اند که نشان از استقبال گسترده نخبگان علمی و فرهنگی کشور دارد.

وی افزود: استان گیلان با ۱۴۹ اثر، رتبه دوم ارسال آثار را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داد.

علی باستی گفت: برای نخستین بار و با پیگیری‌های مستمر دانشگاه گیلان ، مجوز مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC برای این اجلاس درخواست شد که گامی مهم در ثبت و اعتباربخشی علمی آثار اجلاس محسوب می‌شود.

رئیس کمیته علمی سی و دومین اجلاس سراسری نماز با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته علمی ۶ عضو داشته و داوران این اجلاس، ۷۳ داور از دانشگاه‌های سراسر کشور بودند گفت: در مرحله دوم داوری، هیئت داوران ۱۳ مقاله برتر، ۵ تجربه زیسته، ۶ پوستر و اینفوگرافی و ۲ سایر تألیفات و تحقیقات مرتبط را به عنوان نفرات اول تا سوم و شایسته تقدیر انتخاب کردند ، همچنین ۱۴۴ مقاله برای پایگاه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC پذیرفته شده است.

وی افزود: در این دوره از اجلاس، داوری‌ها بر اساس استاندارد‌های ISC و مقالات صرفاً با کد مقاله و بدون نام نویسنده و استان محل سکونت برای داوران ارسال شد.