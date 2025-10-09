سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، از اعزام ۴۰۰ ورزشکار نوجوان و جوان استان به المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عزتی گفت: ورزش کرمانشاه از ظرفیت بالایی در حوزه استعدادیابی برخوردار است و حضور گسترده این تعداد ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر کشور، بیانگر پویایی و رشد قابل‌توجه ورزش در رده‌های پایه است

وی افزود: در ماه‌های اخیر، ورزشکاران کرمانشاهی در رشته‌هایی همچون کشتی، کاراته، دوومیدانی، تکواندو و وزنه‌برداری عملکرد درخشانی داشته‌اند و این موفقیت‌ها نتیجه تلاش مربیان پرتلاش، هیأت‌های ورزشی فعال و حمایت‌های مجموعه اداره‌کل است.

عزتی گفت: با هماهنگی هیأت‌های استانی و کمیته‌های استعدادیابی، برنامه‌های آماده‌سازی و اردوهای منظم تمرینی در حال برگزاری است تا نمایندگان استان با آمادگی کامل در این رقابت‌های ملی حضور یابند.