پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، از اعزام ۴۰۰ ورزشکار نوجوان و جوان استان به المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عزتی گفت: ورزش کرمانشاه از ظرفیت بالایی در حوزه استعدادیابی برخوردار است و حضور گسترده این تعداد ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر کشور، بیانگر پویایی و رشد قابلتوجه ورزش در ردههای پایه است
وی افزود: در ماههای اخیر، ورزشکاران کرمانشاهی در رشتههایی همچون کشتی، کاراته، دوومیدانی، تکواندو و وزنهبرداری عملکرد درخشانی داشتهاند و این موفقیتها نتیجه تلاش مربیان پرتلاش، هیأتهای ورزشی فعال و حمایتهای مجموعه ادارهکل است.
عزتی گفت: با هماهنگی هیأتهای استانی و کمیتههای استعدادیابی، برنامههای آمادهسازی و اردوهای منظم تمرینی در حال برگزاری است تا نمایندگان استان با آمادگی کامل در این رقابتهای ملی حضور یابند.