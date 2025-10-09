

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این طرح‌ها شامل طرح آبرسانی معلم کلا و کمدره و روستا‌های متصل به مجتمع‌های آبرسانی این منطقه با حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه اجرا شد.



مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب مازندران، با بیان اینکه با افتتاح این طرح مهم مشکلات شوری وکم آبی ساکنان بیش از ۳هزار خانواراین روستا‌ها نیز به طور کامل برطرف شد، گفت: برای اجرای این طرح کلان ومهم بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.



بهزاد برارزاده افزود: سامانه تصفیه آب چاه شماره ۷ شهر آمل با نصب ۶دستگاه پکیج تصفیه آب وهزینه حدود ۴۶ میلیارد ریال نصب و بهره برداری از آن حدود ۵ هزار خانوارنیز از مزایای آن بهره‌مند شدند.



وی ادامه داد: طرح ساخت، توسعه و نوسازی ساختمان و تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت آب آمل نیز درمحل اداره آبفای شهرستان با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال تکمیل وبهره برداری شد.



مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها درمجموع حدود ۲۳۶ میلیارد ریال هزینه شده است، تصریح کرد، با افتتاح این طرح‌ها علاوه بر بهره مندی بیش از ۱۲ هزار خانوار شهری وروستایی آمل، تامین وتقویت آب پایدار وکاهش افت فشار درزمان پرمصرفی نیز تا حدود زیادی کاهش یافت.



برارزاده، همچنین به شروع عملیات اجرایی حفر چاه در شهر آمل خبر داد و گفت: به منظور افزایش ظرفیت تامین آب شرب شهرآمل، حفر و تجهیز یک‌حلقه چاه با پیش بینی ۴۰ لیتر بر ثانیه و بهره برداری ۴هزار خانوار با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال شروع شد.



وی با تاکید براجرای طرح‌های آبرسانی در سطح روستا‌های استان که باعث کمتر شدن دغدغه‌های مردمی نیز خواهد شد، ابرازامیدواری کرد، هم اکنون با حمایت وپیگیری‌های استاندار در سطح ملی مطالبه گری داریم و با حمایت نمایندگان و مسئولان استانی و شهرستانی طرح‌های مهم دیگری نیز درسطح استان در حال اجراست.