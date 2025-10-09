به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی، گفت: اجرای سیاست‌های دولت در حمایت از تولید، دو روز ثابت در هفته به جلسات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده است.

استاندار با اشاره به برنامه هفتگی استان افزود: پنجشنبه‌ها تحت عنوان پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری با محوریت طرح‌های بزرگ دنبال می‌شود. این برنامه شامل یک هفته جلسه بررسی طرح‌ها و یک هفته بازدید میدانی از آنها است.

وی تأکید کرد که این تلاش‌ها در حوزه طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری دستاورد‌های مهمی به دنبال داشته است.

رحمانی دستاورد‌های این تلاش‌ها را تشریح کرد و گفت: این تلاش‌ها منجر به این شده که ۷۱ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری را به ارزش ۸ میلیارد دلار ارزی تدوین کنیم.

عملیات اجرایی سه یا چهار طرح از این مجموعه شروع شده است.

استاندار برنامه‌های آتی را نیز اعلام کرد: برنامه‌ریزی شده ۱۲ تا ۱۳ طرح دیگر که حداقل ۴ میلیارد دلار سرمایه ارزی دارند، در سفر آتی رئیس جمهور عملیات اجرایی آنها شروع شود، و در ادامه به کارکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت.

وی گفت: علاوه بر این، جلسات چهارشنبه‌ها را تحت عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در نظر گرفتیم که امروز هجدهمین جلسه آن برگزار و مسائل و مشکلات ۸ طرح در آن بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد که کمیته‌های کارشناسی و تخصصی نیز پیش از جلسات اصلی برگزار می‌شوند تا «خوراک لازم» برای تصمیم‌گیری تهیه شود.

رحمانی، گزارش عملکرد کارگروه را شامل مجموع طرح‌هایی که تاکنون در کارگروه، مسائلشان مطرح شده ۸۰ طرح بوده و تاکنون ۲۱۱ مصوبه تصویب شده عنوان کرد.

وی افزود که بیش از ۱۵۳ مصوبه عملیات اجرایی آنها به نتیجه رسیده و مابقی موارد نیز در حال پیگیری است.