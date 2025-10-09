به همت بنیاد برکت، هزار و ۳۱ کیلومتر از شبکه آبرسانی کشاورزی ـ روستایی در کشور احیا و بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در آیین بهره برداری از ۱۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی کشاورزی و روستایی سرخس

به اقداماتی در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی در سطح روستا‌های کشور اشاره کرد و افزود: با مشارکت گروه‌های جهادی و اجرای عملیات عمرانی، هفت هزار و ۹۴۰ هکتار از اراضی در ۲۳ استان با حجم لوله‌گذاری ۱۷۷ کیلومتر احیا و به بهره‌برداری رسیده است.

امیر حسین مدنی افزود: با اجرای طرح‌های اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لوله گذاری و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های کشاورزی بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کل کشور و با میزان هزار و ۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی کشاورزی- روستائی احیا و به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: به طور کلی در طرحهای شبکه آبرسانی کشاورزی – روستائی از سال گذشته تا کنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده که از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض و ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بوده است.

بهره برداری از شبکه ۱۴۱ کیلومتری آبرسانی به اراضی کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان مرزی سرخس با مشارکت بنیاد برکت

فرماندار سرخس در حاشیه برگزاری آیین بهره برداری از طرح آبرسانی روستایی گفت:این طرح که با مشارکت بنیاد برکت انجام شده ۱۴۱ کیلومتر لوله گذاری برای انتقال آب ۴۱ چاه کشاورزی به ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی منطقه انجام شده است.

مجیدبیگی افزود: بنیاد برکت علاوه بر تامین لوله‌های طرح به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در زمینه نقشه کشی شبکه آبرسانی به روستائیان هم کمک کرده است.

فرماندار سرخس مجموع اراضی کشاورزی شهرستان را حدود ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، انتقال آب به بیش از یک پنجم اراضی کشاورزی شهرستان به جای کانال‌های سنتی با لوله انجام می‌شود که موجب صرفه جویی۷۰ درصدی در مصرف آب برای کشاورزان بخش مرکزی شده است.