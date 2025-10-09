به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بهزیستی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار و ۳۷۰ مورد تماس موفق با خط ۱۴۸۰ (صدای مشاور) بهزیستی استان در خصوص مسائل مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، مسائل تحصیلی، تربیتی، خانوادگی، ازدواج و مشکلات فردی ثبت شده است.

محمدی افزود: بیشتر مشاوره‌های ارائه شده از سوی مشاوران این خط در استان در خصوص مسائل مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، مسائل تربیتی و تحصیلی، بحث درمان اعتیاد، مشاجره‌های خانوادگی و مباحث بین زوجین و مشاوره مربوط به ازدواج و طلاق و موضوعات فردی است.

وی با اشاره به اینکه ارائه مشاوره از طریق این خط به صورت رایگان است گفت: افراد بدون مراجعه حضوری، مشاوره دریافت می‌کنند و پس از ارزیابی‌های اولیه در صورت لزوم، افراد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره زیرپوشش بهزیستی ارجاع داده می‌شوند.

محمدی گفت: تمامی مشاوران این خط به رعایت اصول رازداری و محرمانه بودن اطلاعات تماس گیرندگان متعهد هستند و با توجه به تنوع تماس‌گیرندگان و گوناگونی مشکلات آنها، ضرورت ارجاع برای مشاوره حضوری نیز صورت می‌گیرد.