به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، از ابتدای امسال ۸۳ کودک در استان در طرح غربالگری کودکان ارزیابی شدند که از این تعداد ۲۰ کودک به روانشناس ارجاع داده شد تا از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به اجرای طرح غربالگری اضطراب کودکان پنج تا ۶ سال استان با هدف شناسایی زودهنگام اضطراب کودکان، گفت:

علائم استرس و اضطراب کودکان بیشتر با تغییرات فیزیکی یا رفتاری ظاهر می‌شود و کودکان نسبت به سن، شخصیت فردی و مهارت‌های مقابله واکنش متفاوتی نشان می‌دهند و این امر باعث می‌شود بسیاری از والدین از مسائل اساسی که ممکن است موجب رفتار کودک شود، چشم‌پوشی کنند.

به گفته محمدی، والدین باید علائم استرس دوران کودک را تشخیص و به شناسایی علت‌های آن بپردازند، تا به کودکان برای کنترل استرس و اضطراب کمک کنند.