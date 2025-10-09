به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ عباس عرب گفت: در راستای مبارزه با جرایم زیست محیطی، ماموران گشت پاسگاه آبخوری شهرستان سمنان حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مظنون شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی خودرو ۱۰۰ کیلوگرم چوب تاغ غیرمجاز را کشف و ۳ سرنشین آن را دستگیر کردند.

پرونده در این رابطه تکمیل و همراه متخلفان به مراجع قضایی ارسال شد.