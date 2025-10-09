پخش زنده
تیم هنرهای رزمی جوانان ایران و پنچاک سیلات اردوی تمرینی خود را در آب و هوای کیش برگزار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرمربی تیم جوانان ایران، گفت: سالنها و تجهیزات ورزشی استاندارد کیش، زمینهای مناسب برای آمادهسازی ورزشکاران برای حضور در رقابتهای آسیایی و بینالمللی فراهم کرده است.
رضا مرتاضی گفت: تیم جوانان ایران با ۱۴ ورزشکار در دو رشته MMA و پنچاک سیلات در مسابقات UTL بحرین شرکت میکند.
رضا مرتاضی، افزود: از این تعداد، ۱۲ ورزشکار شامل ۸ مرد و ۴ زن در رشته MMA و ۲ ورزشکار شامل یک مرد و یک زن در رشته پنچاک سیلات به میدان خواهند رفت.