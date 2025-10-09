به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در بخشی از این پیام آمده است: استان سمنان، مفتخر به تقدیم بیش از سه هزار شهید گران‌قدر در مسیر پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است و امروز به برکت خون پاک این عزیزان، به جایگاه رفیعی از اقتدار، امنیت و عزت ملی دست یافته است.

سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی همچنین ضمن تسلیت و تعزیت به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم و صبور شهید مزینانیان، آحاد پاسداران و بسیجیان و مردم شریف و ولایت‌مدار استان سمنان، از درگاه خداوند متعال برای این شهید والامقام، علو درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

پاسدار شهید مهدی مزینانیان از پایوران تیپ ۱۲ قائم استان سمنان در حین انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه‌ به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، مهدی مزینانیان، پنجشنبه ۱۷ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در باغ زندان شاهرود برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام روز جمعه ۱۸مهرماه ساعت ۹ صبح از معراج شهدا در کانون بسیج شاهرود به سمت گلزار شهدای باغ زندان انجام خواهد شد.