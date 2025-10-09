به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اصفهان گفت: این تعداد زندانی با استفاده از تأسیسات و ارفاقات قانونی از زندان‌های اصفهان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود:در راستانی اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همزمان با بازدید از زندان مرکزی اصفهان، ۴۶۵ زندانی با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی با قدردانی از همکاری دادستان‌ها و قضات اجرای احکام تأکید کرد: اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است و تلاش می‌کنیم با رویکردی اصلاح‌محور، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان را فراهم آوریم.