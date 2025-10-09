محکومیت صافکار و مکانیکی متقلب خودرو در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی واحد صنفی صافکاری و مکانیکی خودرو خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی و نظریه کارشناسان رسمی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر استرداد ۱۹۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
لقمانی گفت: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسی سازمان صمت پیرامون تقلب در کسب این واحد صنفی، پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.