مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی واحد صنفی صافکاری و مکانیکی خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج به پرونده تقلب در کسب یک واحد صنفی صافکاری و مکانیکی خودرو رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی و نظریه کارشناسان رسمی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر استرداد ۱۹۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.