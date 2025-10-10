پخش زنده
جشنواره ملی میوه «به» سهروفیروزان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی فلاورجان گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی وگردشگری شهرستان فلاورجان، از ۱۶ مهر آغاز شده وتا ۲۵ مهر ادامه دارد.
ابوالقاسم جعفری افزود: بخش نمایشگاهی جشنواره میوه «به» شامل ۱۰ غرفه است که در این غرفهها علاوه بر «به» تازه، فرآوردههای گوناگونی از این میوه ارزشمند عرضه میشود.
وی گفت: این بخش از نمایشگاه فرصت مناسبی برای بازدیدکنندگان فراهم کرده تا با کیفیت و طعم بینظیر میوه «به» آشنا شوند و ارزش افزودهای که این محصولات برای صنعت کشاورزی منطقه ایجاد میکنند را از نزدیک لمس کنند.
مدیر جهادکشاورزی فلاورجان گفت: در کنار غرفههای محصولات باغی، بخش نمایشگاهی سوغات و هدایای استانهای سراسر کشور در جشنواره ملی میوه «به» شامل ۶۰ غرفه است که آخرین محصولات خود از قبیل سوغات غذایی، صنایعدستی اصیل، هدایای فرهنگی و آثار هنری در این جشنواره ملی عرضه میکنند.
حدود ۴۲۱ هکتار از باغهای شهرستان زیر کشت میوه «به» قرار دارد که ۱۰ درصد از این باغات در روستای سهرفیروزان واقع است و زیر کشت میوه «به» است و بهطور میانگین میزان برداشت سالانه این میوه در شهرستان فلاورجان به حدود ۴۷۷۰ تن میرسد و شهرستان فلاورجان سهم قابل توجهی از تولید به استان اصفهان را تشکیل میدهد.