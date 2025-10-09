پخش زنده
امروز: -
استاندارآذربایجان غربی برلزوم اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی با محوریت مدیریت منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامرضا گلمحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تحقیقات و آموزش، گفت: توجه به تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه ضروری بوده و اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی متناسب با نیازهای استان در دستورکار باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به ظرفیتهای ویژه آذربایجانغربی در حوزه کشاورزی، بهویژه در تولید انگور، عسل و محصولات دامی، افزود: این استان از قطبهای مهم کشاورزی کشور است و توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی به بهرهبرداران میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و مدیریت منابع آب داشته باشد.
در این دیدار آخرین وضعیت طرحهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی در استان و حوضه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته و بر توسعه همکاریهای مشترک میان سازمان تحقیقات و دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی تأکید شد.