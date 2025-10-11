به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در جلسه بررسی مشکلات مناطق ویژه اقتصادی گفت : این اسناد باید ظرف دو هفته برای هر شهرک و منطقه اقتصادی تدوین شود تا مشکلات تامین آب این مناطق اصولی رفع شود.

محمدجواد کولیوند تاکید کرد: برای حوزه اقتصادی یک تیم متشکل از مدیران شرکت آب منطقه ای، منطقه ویژه اقتصادی و معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شود و یک سند آب با جزئیات تهیه شود تا اگر مشکلاتی وجود دارد برطرف شود .

به گفته وی ، برای تغییر کاربری آب از کشاورزی به صنعت در چاه های خریداری شده بخش صنعت هم باید اقدام شود .

دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان هم با بیان اینکه در این جلسه مشکلات سه منطقه ویژه اقتصادی در حوزه امور اراضی ، آب و گمرک بررسی شد گفت : شرکت آب منطقه ای موظف است در کمتر از یک ماه سند آب صنعتی را برای از بین بردن چالش های آبی بخش صنعت تدوین کند.