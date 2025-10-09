پخش زنده
وزیر اطلاعات گفت: طوفانالاقصی یک تحولی درغربآسیا و دنیا ایجادکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیلخطیب در دیدار باآیتالله شعبانیموثقی نماینده ولیفقیه دراستان و امامجمعه همدان گفت: امروز افکارعمومی دنیا برخلاف شبکهگسترده رسانهای جهانی استکبار و نظام سلطه ؛ شاهد مخالفت علیه رژیم صهیونیستیوآمریکا هستیم.
وی افزود: علیرغمتوانمندیهاوتبلیغاتواقدامات رسانهایدشمنبهلطفخداوبرکتخون شهدای مردملبنان؛ ؛سوریه، یمن ؛ فلسطین؛ غزه وایران دنیا برخلاف طراحی جریاناستکبارحرکت میکند.
وزیراطلاعات درادامهبااشاره بهدستاوردهایجنگ 12 روزهبارژیمصهیونیافزود:نعمت دیگریکهخداوندبعدازجنگ 12 روزهنصیبماکردبه تعبیر خودسردمداران غربی،صدای وحدت وانسجام ملتما بهگوشدنیا رسید وباید درحفظ وتقویت این وحدت تلاشکنیم.
اوتاکیدکرد:اگروحدتوانسجامملیکهموردتاکید رهبرانقلاب و رئیسجمهور محترماستادامهداشتهباشد و تقویتشود اینآرایشجنگیدشمندرمنطقههیچ اثری نخواهد داشت البتههزینهزاخواهد بود اما اثرگذاریجدینخواهد داشت وتوطئههاوطراحیهایدشمن راخنثیخواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیلخطیبدرپایانبااشاره بهاینکههمدانهمیشهعالمخیزوهموارهمهدعلمبودهو به نسبتجمعیت روحانیونقابل توجهی داردگفت: انتظارمیرود علماو روحانیت؛ محوراینانسجام ملی وحدت باشند ودراین راستابیشازگذشته تلاشکنند.