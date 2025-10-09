به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت هیات شنای شهرستان چرام و موافقت هیات شنای استان، دوره آموزشی مربگیری درجه سه این رشته ورزشی در شهر چرام برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف توسعه ورزش شنا در میان قشر بانوان و همچنین پرورش مربیان واجد شرایط با حضور مدرس کشوری خانم برون، مدرس شنای کشوری به مدت ۸ روز در چرام با شرکت ۱۷ ورزشکار از استانهای استان فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

خانم برون مدرس این دوره آموزشی هم گفت: در این دوره به شرکت کنندگان پس از آزمون عملی و کتبی کارت مربیگری درجه سه اهدا می شود.