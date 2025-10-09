مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۱۲۰ قرارداد به روش‌های BOT و BOO در دو بخش آب و فاضلاب در سطح کشور در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی در سفر به استان گلستان گفت: در حال حاضر ۷۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل و فروش پساب نیز به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

او در دیدار با استاندار گلستان گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر اعتبارات داخلی صنعت آب و فاضلاب حدود ۶۸۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب روستایی کشور اختصاص یافته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: بخشی از این اعتبار از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران و بخشی از آن از طریق پیمانکاران بخش خصوصی هزینه خواهد شد.

او درباره طرح‌های فاضلاب شش شهر گلستان گفت: حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قانون بودجه امسال اعتبار در نظر گرفته‌ایم که علاوه بر اعتبارت ماده ۵۶ قانون بودجه به شهر‌های علی‌آباد کتول و فاضل‌آباد تزریق خواهد شد.

به گفته امینی حدود ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تنش آبی به استان گلستان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی کشور به اجرای طرحهای صنعت آب و فاضلاب با بیان این‌که سرمایه‌گذار، سرمایه‌دار نیست، بر ایجاد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی توسط این افراد تاکید و خاطرنشان کرد: باید مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران در طرحهای عمرانی و توسعه‌ای صنعت آب و فاضلاب فراهم شود و تلاش کنیم جذابیت‌های اقتصادی این طرحها بیش‌تر شود.

به گفته امینی ۶۴ طرح توسط شرکت‌های آب و فاضلاب در کشور تعریف شده است که در مرحله مطالعات توجیهی قرار دارد و میزان سرمایه‌گذاری آنها پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.