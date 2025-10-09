مدرسه ۱۲ کلاسه زنده یاد دکتر داریوش گنجی با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: خرسندیم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای این سرزمین سرمایه گذاری می‌کنند.

کاظمی افزود: خیر مرحوم دکتر گنجی خدمات ارزنده‌ای به مردم کشورش داشت اکنون نیز با این اقدام خدمت ارزشمندی به این مردم کرده است.

وی همچنین در پاسخ به سرود دختران، احداث زمین چمن مصنوعی در مدرسه و اردوی زیارتی به مشهد مقدس برای تمام دانش آموزان را هدیه کرد.

استاندار خراسان جنوبی هم در این مراسم ضمن یاد و گرامیداشت شهید سرلشکر کاظمی گفت: باید فرهنگ و راه شهدا به نوجوانان و جوانان ارائه شود.

هاشمی افزود: خیرین مدرسه‌ساز با اقدامات نیک‌اندیشانه خود، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و آموزشی در مناطق مختلف استان می‌شوند و نام نیک آنها در حافظه جمعی جامعه ماندگار خواهد ماند.

هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه استان ما استان کم برخوردار است، اما از نیروی انسانی خوبی برخوردار است افزود: در شهرستان بیرجند علی رغم استعداد‌های درخشان فضای آموزشی حداقلی برای پیشرفت نداریم و با همین حداقل امکانات دارای توانمندی‌های هستیم که به خوبی درخشیدند و امیدواریم حضور وزیر آموزش و پرورش نوید بخش خوبی برای آموزش و پرورش استان و بیرجند باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: با بهره برداری این مدرسه یک مدرسه از مدارس دونوبته یک نوبته می‌شود.